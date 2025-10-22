< sekcia Zahraničie
Orbán: Prípravy na summit Trump-Putin v Budapešti naďalej prebiehajú
Šéf Bieleho domu podľa stanice BBC naznačil, že hlavným bodom nezhody naďalej zostáva odmietnutie Ruska zastaviť boje na súčasnej frontovej línii.
Autor TASR
Budapešť 22. októbra (TASR) - Maďarský premiér Viktor Orbán v stredu na sociálnych sieťach uviedol, že prípravy na možný summit medzi šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Budapešti naďalej pokračujú - aj napriek tomu, že táto schôdzka bola medzičasom odložená na neurčito. „Dátum je stále neistý. Keď príde čas, zorganizujeme ho,“ napísal Orbán. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.
„A samozrejme, zajtra na mierovom pochode ukážeme svetu, že Budapešť nebola vybraná náhodou. Stalo sa tak preto, lebo Maďarsko je ostrovom mieru a Maďari za mier stoja. Zostaňte s nami! Teraz nás naozaj musí byť veľa,“ dodal premiér v súvislosti so štvrtkovým provládnym Pochodom mieru, ktorý pri príležitosti štátneho sviatku výročia vypuknutia revolúcie proti diktatúre a sovietskej okupácii z roku 1956 organizuje Fórum občianskeho zomknutia (CÖF).
Trump v utorok vyhlásil, že nechce „premárnené stretnutie“ s Putinom. Vyjadril sa tak po tom, čo vysoký predstaviteľ Bieleho domu oznámil, že prezidenti USA a Ruska nemajú v pláne stretnúť sa v najbližšej budúcnosti.
„Nechcem zbytočné stretnutie,“ odpovedal Trump novinárom v Bielom dome na otázku, prečo sú plány na stretnutie lídrov nateraz pozastavené. „Nechcem strácať čas, takže uvidíme, čo sa stane,“ pokračoval americký prezident.
Šéf Bieleho domu podľa stanice BBC naznačil, že hlavným bodom nezhody naďalej zostáva odmietnutie Ruska zastaviť boje na súčasnej frontovej línii.
Trump minulý týždeň telefonicky hovoril so šéfom Kremľa. Po telefonáte oznámil, že sa s Putinom dohodli na spoločnom stretnutí v maďarskej Budapešti. Zároveň vtedy ešte vyjadril očakávania, že táto schôdzka by sa mohla uskutočniť do dvoch týždňov.
