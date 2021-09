Orbán: Prišiel som potvrdiť česko-maďarské krídlo spolupráce V4

Praha 29. septembra (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán pricestoval do Českej republiky potvrdiť česko-maďarské krídlo spolupráce zoskupenia Vyšehradská štvorka (V4). Maďarský premiér to povedal na online tlačovej besede v meste Ústí nad Labem na severozápade krajiny, kde ho prijal český premiér Andrej Babiš, ktorý je tamojším lídrom kandidačnej listiny hnutia ANO v októbrových voľbách.



"Ak sa Praha nebude vo Vyšehradskej štvorke angažovať, potom toto zoskupenie nebude fungovať. Vo V4 potrebujeme Česko, potrebujeme silu Čechov a ich politický vplyv," dodal maďarský premiér.



Orbán opakovane varoval pred ďalšou migračnou vlnou, najmä smerom z Afganistanu. Zdôraznil, že Maďarsko na svojich južných hraniciach bráni nielen seba, ale aj Českú republiku a celú Európu, preto požiadal Babiša o vyslanie 50 vojakov či policajtov na pomoc pri ochrane maďarsko-srbských hraníc.



Maďarský premiér podčiarkol, že tempo ekonomického rastu v krajinách strednej Európy je dvojnásobne vyššie než v krajinách západnej Európy, ktoré bez krajín strednej Európy nemôžu fungovať.



Babiš ocenil pomoc Maďarska vo forme 150 moderných pľúcnych ventilátorov poskytnutých v prvej vlne koronavírusovej pandémie, ako aj vo forme vakcín. Zdôraznil, že Orbán je veľkým obdivovateľom Českej republiky, pričom aj na medzinárodných scénach vyzdvihuje výsledky českej ekonomiky.



Orbán podotkol, že snahou Maďarska je dobehnúť Českú republiku v miere nezamestnanosti, v miere štátneho dlhu, aj keď Česko zdedilo od komunistov nižší dlh. Maďarský premiér ocenil okrem iného pridanú hodnotu českého priemyslu, ako aj skutočnosť, že česká vláda venuje do oblasti inovácií dvojnásobok finančných prostriedkov, ktoré dáva na tento účel k dispozícii Budapešť.



Maďarský premiér sa v rámci programu jednodňovej návštevy Českej republiky stretne aj s prezidentom Milošom Zemanom a navštívi tiež najväčší český podnik na výrobu civilných i vojenských lietadiel Aero Vodochody, v ktorom má podľa spravodajského servera Českej televízie podiel už aj maďarský partner.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)