Orbán: Prístupové rokovania Ukrajiny nie sú pripravené

Budapešť 1. decembra (TASR) - Je chybou, že Európska komisia trvá na tom, aby otázku vstupu Ukrajiny do Európskej únie predsedovia vlád členských krajín zaradili do programu rokovania, pretože to nie je pripravené. Vyhlásil to v piatok v rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Namiesto okamžitého pristúpenia by sa podľa slov Orbána mala najskôr uzavrieť dohoda o strategickom partnerstve s Ukrajinou na obdobie piatich až desiatich rokov.



Príprava neznamená, že napíšu prácu a všetci si ju prečítajú, ale že s každým rokujú, pričom sa ukáže, kto má aké záujmy, a potom ich koordinujú, dodal premiér.



"Keď bude zrejmé, že vieme spolupracovať, tak otvorme otázku členstva, ale to je možné až po mnohých rokoch," povedal Orbán. Podčiarkol, že keď je krajina vo vojne, jej právny systém a politický systém fungujú inak.



"Nevieme teda povedať, či Ukrajina plní princípy právneho štátu na členstvo v EÚ, ani aké veľké je územie krajiny, keďže časť je pod ruskou okupáciou, aká veľká je jej populácia, keďže ľudia neustále utekajú. Nevieme ani to, aké dôsledky by malo začlenenie ukrajinského poľnohospodárstva do voľného trhu," uzavrel predseda maďarskej vlády.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)