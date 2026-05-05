< sekcia Zahraničie
Orbán priznal porážku a povedal, že Fidesz nedokáže obnoviť pravicu
Podľa Orbána oslabený Fidesz vo svojej súčasnej podobe a v opozičnej úlohe nie je schopný obnoviť maďarskú pravicu.
Autor TASR
Budapešť 5. mája (TASR) - Odchádzajúci predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v uzavretej skupine Zebra Digitálne občianske kruhy na Facebooku v utorok otvorene priznal drvivú porážku svojej strany Fidesz. Výsledok strany v aprílových parlamentných voľbách prirovnal k politickému zemetraseniu. S odvolaním sa na server atv.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Premiér a predseda Fideszu poznamenal, že napriek intenzívnej kampani maďarskí voliči uprednostnili ponuku strany Tisza a jej prísľub zmeny pred stabilitou, ktorú ponúkala jeho vláda.
Odchádzajúci premiér poďakoval verným priaznivcom za to, že ani „v náročnom digitálnom priestore nepodľahli globalistickým silám“.
Podľa Orbána oslabený Fidesz vo svojej súčasnej podobe a v opozičnej úlohe nie je schopný obnoviť maďarskú pravicu. „V krajine sa formuje nový politický priestor pripomínajúci veľkú liberálnu koalíciu, čo si vyžaduje úplnú reorganizáciu národných síl,“ dodal.
„Vstupujeme do éry svojvôle,“ varoval premiér s tým, že od vládnucej strany Tisza očakáva zrušenie ústavných záruk útokmi na prezidenta republiky a ďalších ústavných činiteľov, podriaďovanie sa Bruselu a rušenie sociálnych výdobytkov zavedených Fideszom.
Budúcnosť pravice vidí Orbán najmä v menších občianskych kruhoch a komunitách, ktoré si zachovali vieru v národnú myšlienku. Vyjadril presvedčenie, že tieto platformy zohrajú kľúčovú úlohu pri nevyhnutnej rekonštrukcii strany a pri zachovaní hodnôt vybudovaných v uplynulých 16 rokoch. Pre Fidesz sa začína obdobie zomknutia, spoločného uvažovania a obnovy, uzavrel odchádzajúci ministerský predseda.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Premiér a predseda Fideszu poznamenal, že napriek intenzívnej kampani maďarskí voliči uprednostnili ponuku strany Tisza a jej prísľub zmeny pred stabilitou, ktorú ponúkala jeho vláda.
Odchádzajúci premiér poďakoval verným priaznivcom za to, že ani „v náročnom digitálnom priestore nepodľahli globalistickým silám“.
Podľa Orbána oslabený Fidesz vo svojej súčasnej podobe a v opozičnej úlohe nie je schopný obnoviť maďarskú pravicu. „V krajine sa formuje nový politický priestor pripomínajúci veľkú liberálnu koalíciu, čo si vyžaduje úplnú reorganizáciu národných síl,“ dodal.
„Vstupujeme do éry svojvôle,“ varoval premiér s tým, že od vládnucej strany Tisza očakáva zrušenie ústavných záruk útokmi na prezidenta republiky a ďalších ústavných činiteľov, podriaďovanie sa Bruselu a rušenie sociálnych výdobytkov zavedených Fideszom.
Budúcnosť pravice vidí Orbán najmä v menších občianskych kruhoch a komunitách, ktoré si zachovali vieru v národnú myšlienku. Vyjadril presvedčenie, že tieto platformy zohrajú kľúčovú úlohu pri nevyhnutnej rekonštrukcii strany a pri zachovaní hodnôt vybudovaných v uplynulých 16 rokoch. Pre Fidesz sa začína obdobie zomknutia, spoločného uvažovania a obnovy, uzavrel odchádzajúci ministerský predseda.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)