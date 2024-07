Orbán: Putin nenapadne členskú krajinu NATO

Berlín/Budapešť 8. júla (TASR) - Maďarský premiér Viktor Orbán si nemyslí, že ruský prezident Vladimir Putin by napadol členskú krajinu Severoatlantickej aliancie (NATO). Maďarský líder to povedal v rozhovore pre nemecký denník Bild, ktorý zverejnili v pondelok, informuje TASR podľa tlačovej agentúry DPA.



"Nikto seriózny nemôže tvrdiť, že Rusko má v úmysle napadnúť NATO," uviedol Orbán. Dodal, že útok proti NATO je nemožný nielen zo strany Ruska, ale aj ktorejkoľvek inej krajiny sveta, pretože ide o dosiaľ najsilnejšiu vojenskú alianciu v dejinách. Maďarský premiér zároveň uviedol, že krajiny NATO si stoja za sľubom, že útok na jednu z nich je útokom na všetkých členov.



Rusi majú podľa Orbána odlišnú históriu, kultúru, ako aj iné chápanie slobody a národnej suverenity než Európania. "Sú však racionálni, sú mimoriadne racionálni," povedal maďarský premiér, ktorý minulý týždeň Rusko sám navštívil.



V reakcii na námietku, že invázia na Ukrajinu racionálna nebola, Orbán povedal: "Iracionálnosť je niečo iné než dopustenie sa chyby pri racionálnej kalkulácii."



Orbán navštívil v uplynulých dňoch Ukrajinu, Rusko i Čínu, kde s tamojšími predstaviteľmi rokoval o vojne na Ukrajine. Svoju pondelkovú cestu do Pekingu pritom označil za "mierovú misiu 3.0". Táto jeho iniciatíva však nemá podporu Bruselu ani Kyjeva.



Predseda maďarskej vlády v rozhovore zároveň označil prezidentského kandidáta a bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa za "muža mieru".



"Je podnikateľ, vypracoval sa sám, má ku všetkému iný prístup, a myslím si, že to je pre svetovú politiku dobré. Nezabúdajme, že je to muž mieru," povedal Orbán o Trumpovi s tým, že bývalý prezident v čase svojho pôsobenia v Bielom dome nezačal žiadnu vojnu.



V súvislosti s nadchádzajúcimi novembrovými prezidentskými voľbami v Spojených štátoch vyjadril tiež presvedčenie, že súčasný americký prezident Joe Biden sa do Bieleho domu nevráti.