Orbán reagoval posmešne o ďalších korupčných kauzách europoslancov

Budapešť 18. januára (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán na Twitteri reagoval na správu, že po gréckej europoslankyni Evy Kailisovej vypukli ďalšie korupčné kauzy, ktoré sa týkajú dvoch poslancov Európskeho parlamentu. Upozornil na to v stredu server rtl.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Podľa spravodajskej televízie Euronews začal EP na žiadosť belgických úradov proces zbavenia imunity Belgičana Marca Tarabellu a Taliana Andreu Cozzolina.



"Takýmto tempom bude čoskoro za mrežami dosť skorumpovaných europoslancov na to, aby si vo väzení vytvorili vlastný futbalový tím. Ktovie? Mohli by sa hádam dostať aj na EURO 2024," reagoval posmešne Orbán.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)