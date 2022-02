Orbán rokoval s Janšom v centre slovinských Maďarov

Budapešť/Lendava 21. februára (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán sa v pondelok stretol so slovinským premiérom Janezom Janšom v Lendave, v centre Maďarov žijúcich v Slovinsku.



Informoval o tom spravodajca TASR s odvolaním sa na správu servera privatbankar.hu, podľa ktorého tam Orbán so svojím politickým spojencom Janšom podpísal dohodu o rozvoji oblastí Prekmuria a Porabja.



"Koronavírusová pandémia síce sužovala Maďarsko i Slovinsko, avšak vcelku tieto krajiny patria medzi tie, ktoré sa jej bránia úspešne," povedal Orbán.



Maďarský premiér poznamenal, že situácia v Európe sa za posledné roky zmenila. "Pred pár rokmi sme sa domnievali, že bez západoeurópskej ekonomiky nemôžu fungovať (ekonomiky) stredoeurópske, čo platí sčasti dodnes. Avšak treba dodať, že bez stredoeurópskych ekonomík už viac nemôžu fungovať ani (ekonomiky) západoeurópske," konštatoval Orbán.



V tejto situácii sa podľa neho v Európskej únii vytvorili rovnoprávnejšie vzťahy, preto v nej aj Maďarsko presadzuje svoj pohľad a svoje plány. "Nie sme žiadni výtržníci, sme len posilnení a sme si vedomí toho, že naše hlasy musia byť v Bruseli vypočuté minimálne v rovnakej miere ako hlasy západoeurópskych krajín,“ podčiarkol Orbán.



Janša povedal, že rozvojová dohoda predstavuje most k širšej spolupráci medzi oboma krajinami. Pripomenul, že Slovinsko a Maďarsko podpísali prvú dohodu, ktorá hovorila o ochrane menšín žijúcich na oboch stranách slovinsko-maďarských hraníc. Súčasná ekonomická dohoda podľa neho spláca doterajší dlh v tejto oblasti.



V zmysle dohody v období od roku 2022 do roku 2026 zabezpečia Slovinsko a Maďarsko ročne po päť miliónov eur na rozvoj oblastí na oboch stranách hranice, kde žije národnostne zmiešané obyvateľstvo.



spravodajca TASR Ladislav Vallach