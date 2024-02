Orbán rokoval s Kristerssonom, Maďarsko kúpi stíhačky JAS 39 Gripen

Budapešť 23. februára (TASR) - Maďarsko rozširuje svoju flotilu bojových lietadiel o štyri stíhačky JAS 39 Gripen, čím "výrazne zvyšuje svoje vojenské schopnosti v zmenenom bezpečnostnom prostredí." V piatok to oznámil predseda maďarskej vlády Viktor Orbán po schôdzke so švédskym premiérom Ulfom Kristerssonom. S odvolaním sa na server 444.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Premiéri podpísali dve dohody. Prvou je dohoda o prenájme štyroch gripenov, druhá sa týka ich logistickej obsluhy.



"Dnešné stretnutie je dôležitým míľnikom v dlhom procese. Tento dlhý proces možno nazvať aj procesom obnovy dôvery, na ktorom sme pracovali mnoho mesiacov," poznamenal Orbán. Budapešť sa podľa neho snaží so všetkými krajinami nájsť body, v ktorých sa zhodne a tie sa snaží posilniť. Tam kde je odlišnosť názorov, tak tieto rozdiely rešpektuje.



Orbán potvrdil, že maďarský parlament v pondelok bude hlasovať o vstupe Švédska do Severoatlantickej aliancie.



Kristersson označil rozhovory v Budapešti za dobré a konštruktívne. "Gripeny sú pýchou Švédska, jedným z naozaj dôležitých produktov, ktoré môžeme okrem iného ponúknuť NATO. Som rád, že európskou oblohou bude lietať viac gripenov," dodal švédsky premiér.



"Samozrejme, každý vie, že nie vo všetkom sa zhodneme, ale chceme aktívnejšie spolupracovať v oblastiach, kde máme spoločné záujmy a kde môžeme konať spoločne," uzavrel Kristensson.



"Je fakt, že Švédi majú vo viacerých otázkach iný postoj ako Maďari, ale akceptujú to. Odteraz budeme ako členovia Aliancie bojovať jeden za druhého," reagoval predseda švédskej vlády na otázku švédskeho novinára, či bude aj naďalej kritizovať stav maďarskej demokracie, ako to robil predtým.



Maďarsko ako posledná členská krajina ešte neratifikovala prijatie Švédska do NATO. Turecký parlament jeho vstup schválil 23. januára. Poslanci maďarského vládneho bloku Fidesz-KDNP odkladali toto rozhodnutie už vyše poldruha roka, pričom opakovane tvrdili, že Maďarsko v tomto smere nebude posledné.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)