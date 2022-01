Orbán rokoval s Le Penovou o budovaní európskeho spojenectva

Budapešť/Madrid 29. januára (TASR) - Možnosti užšieho spojenectva európskych konzervatívnych síl boli hlavnou témou sobotňajšieho madridského rokovania predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána s francúzskou prezidentskou kandidátkou a šéfkou ultrapravicového Národného zhromaždenia (RN) Marine Le Penovou. Agentúru MTI o tom informoval Orbánov hovorca Bertalan Havasi.



Podľa vyjadrenia hovorcu na schôdzke zaznelo, že v Európskej únii v súčasnosti milióny voličov vyznávajúcich klasické kresťanské a národné hodnoty nemajú svoje zastúpenie, preto je potrebná úzka spolupráca pravicových strán kontinentu.



Orbán s Le Penovou vyhodnotili stav budovania európskeho konzervatívneho spojenectva, ktorého proces sa začal vlani, ale hovorili aj o príslušných úlohách blízkej budúcnosti.



Maďarský ministerský predseda pricestoval do španielskeho hlavného mesta na schôdzku lídrov európskych konzervatívnych strán, ktorú zvolal šéf španielskej pravicovej strany Vox Santiago Abascal. Účasť potvrdil aj predseda poľskej vlády Mateusz Morawiecki.



Abascal už viackrát navštívil Maďarsko aj Poľsko, aby sa podelil o svoju víziu s európskymi spojencami. Naposledy bol vo Varšave, kde avizoval, že viacerí konzervatívni lídri Európy prijali jeho pozvanie do Madridu. Ďalšími pozvanými okrem Le Penovej sú talianska predsedníčka Strany európskych konzervatívcov a reformistov Giorgia Meloniová či bývalý estónsky minister financií Martin Helme.



Orbán z Madridu odcestuje do Paríža, kde sa stretne s francúzskym exprezidentom Nicolasom Sarkozym.