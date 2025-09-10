< sekcia Zahraničie
Orbán rokoval s predsedom Európskej rady o výzvach, ktorým čelí Únia
Costa bol jediným z troch lídrov EÚ, ktorému vlani v júni dal Orbán svoj hlas.
Autor TASR
Budapešť 10. septembra (TASR) - Predseda Európskej rady António Costa sa v rámci svojho „Turné po hlavných mestách“ členských štátov Európskej únie v stredu stretol v Budapešti s predsedom maďarskej vlády Viktorom Orbánom. Uviedol to server telex.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Počas prestávky rokovania vlády sme s Antoniom Costom, predsedom Európskej rady, prediskutovali výzvy, ktorým čelí Európska únia,“ napísal Orbán v krátkom príspevku na Facebooku.
„Naša veľmi užitočná výmena názorov sa zamerala na priority Únie a na to, ako môžeme dosiahnuť jednotu pri ich realizácii,“ zhrnul Costa na platforme X výsledky rokovania.
Costa bol jediným z troch lídrov EÚ, ktorému vlani v júni dal Orbán svoj hlas. V októbri, ešte pred nástupom do funkcie, ale už po zvolení, navštívil predseda Európskej rady maďarské hlavné mesto. Naposledy tam rokoval vo februári tohto roku, témou bola príprava marcového summitu EÚ, na ktorom sa diskutovalo aj o európskej obrane.
Costa navštívi do polovice septembra všetky členské štáty Európskej únie, aby „pochopil názory hláv štátov a vlád na situáciu v EÚ“, a tým pripravil pôdu pre nadchádzajúce zasadnutia Európskej rady a medzinárodné summity. Pred Maďarskom už navštívil niekoľko susedných krajín, Poľsko a pobaltské štáty,
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)