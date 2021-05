Orbán rokoval so šéfom rakúskeho parlamentu o pandémii aj o migrácii

Budapešť 31. mája (TASR) - Ochrana proti koronavírusovej pandémii a opäť silnejúca ilegálna migrácia boli hlavnými témami pondelňajšieho budapeštianskeho stretnutia predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána s predsedom rakúskeho parlamentu Wolfgangom Sobotkom.



Podľa slov Orbánovho hovorcu Bertalana Havasiho maďarský ministerský predseda podotkol, že vďaka očkovaniu proti novému druhu koronavírusu bolo možné pristúpiť k postupnému zmierňovaniu karanténnych opatrení. "Teraz je už Maďarsko medzi najlepšími európskymi krajinami z hľadiska očkovania i zmierňovania opatrení. Sme radi, že aj Rakúsko sa postupne vracia k normálnemu životu, a že je tam opäť možné cestovať aj s turistickým zámerom," dodal Orbán.



Rokujúce strany sa zhodli na tom, že do zavedenia európskeho covidového pasu ubehnú ešte dlhé týždne, pričom dovtedy môže byť riešením ich vzájomné uznávanie si potvrdení o očkovaní či prekonaní ochorenia. Maďarsko avizovalo, že je pripravené uzatvoriť takúto dvojstrannú dohodu aj s Rakúskom.



Orbán so Sobotkom podľa Havasiho hovorili aj o tom, že koronavírusová pandémia iba prechodne znížila tlak ilegálnej migrácie. V krátkom čase tak môže prísť do Európskej únie (EÚ) ďalšia vlna migrantov, preto je dôležité posilnenie ochrany vonkajších hraníc Únie.