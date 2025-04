Orbán rokoval s Rosenkranzom o rizikách vstupu Ukrajiny do EÚ

Budapešť 22. apríla (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán prijal v utorok v Budapešti predsedu rakúskej Národnej rady Waltera Rosenkranza. S odvolaním sa na agentúru MTI o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



MTI pripomína, že Rosenkranz je členom Rakúskej Strany slobody (FPÖ), ktorá vlani v septembri vyhrala parlamentné voľby.



Okrem bilaterálnych otázok sa politici zaoberali aj dopadmi vstupu Ukrajiny do Európskej únie na Rakúsko a Maďarsko, vrátane rizík pre bezpečnosť, ekonomiku a poľnohospodárstvo.



„Niekdajšie vynikajúce vzťahy medzi Maďarskom a Rakúskom môžu plynule pokračovať,“ povedal po schôdzke s Rosenkranzom predseda maďarského parlamentu Lászlo Kövér. Pripomenul, že obaja predsedovia parlamentov Rakúska a Maďarska opäť patria do jednej straníckej rodiny. Rosenkranz zvolený za predsedu ako člen Rakúskej Strany slobody (FPÖ), ktorá vyhrala voľby. Navyše FPÖ a Fidesz vytvorili v Európskom parlamente stranícku skupinu Patrioti pre Európu.



„Potrebujeme mier, zastavenie migrácie a rešpektovanie suverenity členských štátov. Pre toto sa spájame my vlastenci v Európe a pre toto sa spájajú maďarskí a rakúski patrioti,“ napísal na Facebooku šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó po rokovaní s Rosenkranzom.



