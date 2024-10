Orbán rokoval so Scholzom o cieľoch maďarského predsedníctva v Rade EÚ

Budapešť/Berlín 14. októbra (TASR) - Najdôležitejšie ciele maďarského predsedníctva v Rade Európskej únie boli hlavnou témou pondelňajšieho rokovania predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána v Berlíne s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom. Pre agentúru MTI to uviedol Orbánov hovorca Bertalan Havasi, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Orbán, ktorý do nemeckého hlavného mesta pricestoval na 10. summit Berlínskeho procesu, sa v rozhovore so Scholzom zameral najmä na prvky maďarského predsedníctva týkajúce sa obnovenia konkurencieschopnosti Únie.



Maďarský ministerský predseda sa pred uvedeným summitom stretol v Berlíne bilaterálne aj so srbským premiérom Milošom Vučevičom, s ktorým hovorili o rozvoji dopravných spojení a o integrácii Srbska do EÚ.



Summit tzv. Berlínskeho procesu slúži spolupráci a integrácii krajín západného Balkánu do EÚ. Berlínsky proces vznikol v roku 2014 ako platforma pre spoluprácu na vysokej úrovni medzi oficiálnymi predstaviteľmi šiestich krajín západného Balkánu: Albánska, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Kosova (ktoré Slovenská republika neuznáva ako samostatný štát), Severného Macedónska a Srbska a zástupcami hostiteľských štátov Berlínskeho procesu.



