Orbán rokoval v Ríme s Meloniovou o migrácii
Maďarský ministerský predseda z rokovacej agendy vyzdvihol otázku emisných pravidiel EÚ a konkurencieschopnosti, píše vg.hu.
Autor TASR,aktualizované
Rím/Budapešť 27. októbra (TASR) - Migrácia, otázky Ukrajiny a európsky zbrojný program boli hlavnými témami pondelňajšieho stretnutia predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou v Ríme. S odvolaním sa na server vg.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Podľa správy talianskej vlády stretnutie poskytlo príležitosť na zhodnotenie bilaterálnych vzťahov a aktuálnej medzinárodnej situácie, najmä s ohľadom na situáciu na Ukrajine, vývoj na Blízkom východe a európsku agendu. Na stretnutí sa diskutovalo aj o inovatívnom a efektívnom riadení migrácie, ako aj o Európskom bezpečnostnom akčnom nástroji (SAFE).
Podľa servera index.hu Orbána pred sídlom talianskej premiérky v paláci Chigi čakala skupina demonštrantov z talianskej liberálnej proeurópskej strany +Europa (Viac Európy).
„Európa, o ktorej teraz hovoria v Chigi, nie je našou Európou, nie je Európou demokracie a právneho štátu. To je Európa podvodníka, ktorý dostal miliardy eur od európskych občanov na financovanie svojej krajiny, pričom tam znemožňuje demokraciu. On je vynálezcom neliberálnej demokracie,“ povedal tajomník strany Riccardo Magi. Dodal, že Meloniovej sa páči tento model „neliberálnej maďarskej demokracie“, ktorý však podľa neho v Taliansku vyvoláva obavy.
Maďarský premiér sa dopoludnia stretol na súkromnej audiencii s pápežom Levom XIV.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
