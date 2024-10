Orbán: Rozprava o maďarskom predsedníctve bola plná známej propagandy

Budapešť/Štrasburg 9. októbra (TASR) - Trojhodinovú rozpravu Európskeho parlamentu v Štrasburgu k programu maďarského predsedníctva v stredu v záverečnom vystúpení označil predseda maďarskej vlády Viktor Orbán za diskusiu plnú "už známej propagandy". S odvolaním sa na server nepszava.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Orbán predtým prezentoval priority svojej krajiny v rámci predsedníctva v EÚ, o ktorej povedal, že potrebuje zmenu. Dodal, že Budapešť by chcela byť v procese týchto zmien katalyzátorom.



Na jeho prejav okrem iných kriticky reagovala aj predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová. V súvislosti s Orbánovým postojom ku konfliktu na Ukrajine pripomenula, že ešte stále sú v EÚ lídri, ktorí za vojnový stav na Ukrajine neobviňujú agresora, teda Rusko, ale Ukrajincov.



Orbán v závere poďakoval predsedníčke EP Roberte Metsolovej za korektné vedenie búrlivej diskusie. Tá podľa jeho slov "žiaľ prekročila hranice rozumnosti a sveta faktov".



Dodal, že najčastejšie zaznievali len absurdné obvinenia straníckej politiky a známa propaganda. "Rád by som bol diskutoval aj o iných otázkach okrem programu maďarského predsedníctva EÚ, o právnom štáte či dokonca o korupcii, ale vaša propaganda to žiaľ neumožňuje. Bol by som hovoril aj o tom, že v oblasti reformy (maďarského) súdnictva boli všetky požiadavky splnené, no namiesto obsahu nezávislých správ Svetovej banky prišli len správy financované Georgeom Sorosom. Možno nie je náhoda, že v maďarských voľbách nás ľudia poctili svojou dôverou," povedal maďarský ministerský predseda.



Rozpravu uzavrel podpredseda EK Maroš Šefčovič, podľa ktorého to bola politicky najviac nabitá debata, na akej sa kedy zúčastnil a zdôraznil, že je veľmi potrebné, aby Maďarsko bolo členom tímu.