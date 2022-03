Viktór Orbán: Rusko bude existovať aj po vojne

Ruský prezident Vladimir Putin (vpravo) si podáva ruku s maďarským premiérom Viktorom Orbánom (vľavo), foto z archívu. Foto: TASR/AP Photo

Budapešť 3. marca (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán označil vzťahy s ruským prezidentom Vladimirom Putinom za vyvážené a korektné až do posledného obdobia. V rozsiahlom rozhovore pre provládny týždenník Mandiner zverejnenom vo štvrtok Orbán povedal, že Putin všetko, na čom sa kedy dohodli, dodržal. Premiér zdôraznil, že Maďarsko nevetovalo sankcie proti Rusku a že záujmom Maďarska je mier.povedal maďarský ministerský predseda.V súvislosti s dvojstrannými vzťahmi po vojne podotkol, že je isté, že Rusko bude naďalej existovať.podčiarkol Orbán.Premiér upozornil, že v prípade nedokončenia projektu dostavby atómovej elektrárne v Paksi by bolo potrebné nakúpiť viac zemného plynu a obyvateľstvo by zaplatilo za energie trojnásobne vyššiu sumu.Orbán opätovne odmietol návrhy opozičného zoskupenia V jednote za Maďarsko (Egységben Magyarországért), ktoré by poslalo na Ukrajinu zbrane.vyhlásil premiér.K otázke vplyvu rusko-ukrajinskej vojny na spoluprácu krajín Vyšehradskej štvorky (V4) maďarský ministerský predseda povedal, že doposiaľ sa darilo vyhýbať sa témam obrannej politiky, lebo bolo zrejmé, že v tomto zoskupení Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska existujú rozdielne názory.podčiarkol Orbán a poznamenal, že Poliaci – aby sa cítili bezpečne – vehementne podporujú vstup Ukrajiny do NATO, avšak taktickým záujmom Maďarska je