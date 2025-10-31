< sekcia Zahraničie
Orbán: Rusko by už pristúpilo na prímerie, Európa však chce vojnu
Orbán podotkol, že sa veľmi zlepšila situácia v otázke mobilizovania „tábora zástancov mieru“, pretože podľa jeho názoru vojnu chce už iba Európa a samozrejme Ukrajina.
Autor TASR,aktualizované
Budapešť 31. októbra (TASR) - Už ani Amerika nechce vojnu a dokonca aj Rusko dospelo do bodu, keď by bolo ochotné uzavrieť prímerie alebo mier, a to za istých dnes už dobre známych podmienok. Hovoril o tom v pravidelnom piatkovom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Na druhej strane však podľa maďarského premiéra Európa chce naďalej financovať vojnu na Ukrajine, hoci každý, kto verí, že v tejto vojne sa dá dosiahnuť víťazstvo na fronte, sa podľa neho mýli.
Orbán podotkol, že sa veľmi zlepšila situácia v otázke mobilizovania „tábora zástancov mieru“, pretože podľa jeho názoru vojnu chce už iba Európa a samozrejme Ukrajina, ktorá však vedie vlasteneckú vojnu. „Ich postoj je pochopiteľný, hoci je to pre nás mimoriadne nepriaznivý vývoj,“ dodal.
Podľa maďarského premiéra svetové veľmoci zavádzajú nové zbraňové systémy, svet je viditeľne na začiatku špirály pretekov v zbrojení. Orbán označil za nebezpečné vyhlásenia, aké napríklad urobila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, podľa ktorej Európska únia musí byť do piatich rokov pripravená na vojnu.
Európski lídri si podľa jeho slov neuvedomujú, že sa zahrávajú s ohňom. „Európa sa dnes opojene potáca smerom k situácii, ktorá predstavuje čoraz bezprostrednejšiu hrozbu vojny. V tejto situácii musíme veľmi vedome stáť nohami na zemi a zostať na strane mieru. Musíme zreteľne deklarovať, že sa vyhneme každému malému rozhodnutiu, aby sme sa napokon neocitli uprostred ďalšej vojny,“ podčiarkol Orbán a dodal, že preto je pre budúcnosť Maďarska kľúčové, aby krajina mala protivojnovú vládu.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
