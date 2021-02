Orbán: Ruskou vakcínou začneme očkovať možno na budúci týždeň

Budapešť 5. februára (TASR) - Očkovanie ruskou vakcínou Sputnik V proti novému druhu koronavírusu by sa v Maďarsku mohlo začať už na budúci týždeň. V pravidelnom piatkovom rozhovore pre verejnoprávnu rozhlasovú stanicu Kossuth Rádió to povedal predseda maďarskej vlády Viktor Orbán.



Premiér uviedol, že ruská očkovacia látka bude k dispozícii čoskoro, "možno na budúci týždeň". Dodal, že čínsku vakcínu ešte preverujú príslušné maďarské orgány.



Do Budapešti v piatok pricestoval český premiér Andrej Babiš, ktorý bude s Orbánom rokovať o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 a bude sa informovať aj o skúsenostiach s ruskou vakcínou Sputnik V.



Prvú zásielku vakcíny Sputnik V doviezli do Maďarska kamiónom v utorok. Má stačiť na zaočkovanie 20.000 ľudí.



Šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó 22. januára v Moskve oznámil, že Maďarsko nakúpi z Ruska dva milióny dávok očkovacej látky Sputnik V.



Epidemiologická situácia sa v Maďarsku mierne zhoršila, za posledný deň pribudlo 1576 infikovaných a 98 úmrtí súvisiacich s ochorením COVID-19. Hospitalizovaných je 3638 ľudí, z ktorých 302 je napojených na umelú pľúcnu ventiláciu.



Vakcínu dostalo dosiaľ v Maďarsku 264.530 ľudí, z ktorých 92.773 už bolo zaočkovaných aj druhou dávkou. Nový druh koronavírusu si v Maďarsku od začiatku pandémie vyžiadal 373 564 nakazených a 12 930 úmrtí.