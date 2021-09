Orbán s Babišom si boli pozrieť zabezpečenie maďarsko-srbskej hranice

Budapešť 22. septembra (TASR) - Afganci opúšťajúci svoju vlasť sa pokúšajú dostať ďalej do Európy cez Maďarsko, pričom sa očakáva, že tlak na jeho južné hranice bude stúpať. Povedal to v stredu predseda maďarskej vlády Viktor Orbán po tom, čo sa bol spolu s českým premiérom Andrejom Babišom pozrieť na zabezpečenie maďarsko-srbskej hranice pri obci Röszke.



Babiš, ktorý v stredu pricestoval na dvojdňovú návštevu Maďarska, vyhlásil, že Európska únia (EÚ) sa zaoberá množstvom zbytočných vecí. Ako príklad uviedol kvóty na prijímanie migrantov, pričom však Brusel neberie do úvahy iné navrhované riešenia.



"Je potrebné zasiahnuť voči prevádzačom a poskytnúť pomoc mimo Európy - tam treba zastaviť migračnú vlnu," citovala slová predsedu českej vlády agentúra MTI.



Orbán po prehliadke hraničného úseku skonštatoval, že zábrany sú odolné, avšak časom bude možno potrebné posilniť hliadky.



"Slabým článkom je Brusel, ktorý tvrdí, že Afgancov odchádzajúcich z Afganistanu treba vpustiť do Európy," dodal maďarský premiér. Tento postoj EÚ zároveň označil za zradu a opakovane vyzval, že pomoc treba poskytovať tam, kde sú problémy, a nie voziť problémy do Únie.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)