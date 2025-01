Orbán s členmi svojej rodiny pricestoval do Indie na súkromnú návštevu

Budapešť 4. januára (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán pricestoval v piatok do mesta Koči v juhoindickom štáte Kérala na súkromnú návštevu. S odvolaním sa na správu indického servera manoramaonline.com na to v sobotu na Facebooku upozornil nezávislý opozičný poslanec Ákos Hadházy, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Na medzinárodné letisko Koči priletel premiér linkovým lietadlom spoločnosti Qatar Airways v piatok okolo 08:30 h. v sprievode manželky Anikó Lévaiovej, dvoch dcér a päťčlenného štábu.



Orbán sa po návšteve viacerých miest štátu Kérala má z Indie vrátiť 16. januára.



Indický server pripomenul, že maďarský premiér pricestoval do Koči uprostred eskalujúcich bilaterálnych sporov medzi Poľskom a Maďarskom po tom, čo Poľsko nepozvalo maďarského veľvyslanca ani maďarského premiéra na piatkovú varšavskú ceremóniu otvorenia polročného predsedníctvo v Rade Európskej únie.



Dôvodom je spor súvisiaci s nedávnym rozhodnutím Budapešti udeliť azyl bývalému námestníkovi poľského ministra spravodlivosti Marcinovi Romanowskému, na ktorého v decembri 2024 vydali európsky zatykač pre obvinenia z korupcie. Do konca roka 2024 bolo predsedajúcou krajinou v Rade EÚ práve Maďarsko.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)