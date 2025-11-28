< sekcia Zahraničie
Orbán s delegáciou priletel do Moskvy, stretne sa s Putinom
Podľa jeho slov je potrebné letieť veľkou obchádzkou a z Budapešti musela delegácia odletieť o 04.00 h.
Autor TASR,aktualizované
Budapešť/Moskva 28. novembra (TASR) - Lietadlo maďarských ozbrojených síl s delegáciou premiéra Viktora Orbána, ktorú má prijať ruský prezident Vladimir Putin, pristálo v piatok dopoludnia na moskovskom medzinárodnom letisku Vnukovo. Oznámil to po prílete šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó na Facebooku, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Orbán pred odletom na budapeštianskom Medzinárodnom letisku Ferenca Liszta pre verejnoprávnu televíziu M1 uviedol, že dúfa, že do Moskvy aj dorazia, pretože kvôli vojne na Ukrajine to nebude také jednoduché. Podľa jeho slov je potrebné letieť veľkou obchádzkou a z Budapešti musela delegácia odletieť o 04.00 h.
Z fotografie, ktorú Szijjártó zverejnil, vyplýva, že do Moskvy letel aj minister výstavby a dopravy János Lázár. „Bez energetických zdrojov z Ruska by sa účty maďarských rodín za energie strojnásobili, čo je samozrejme neprijateľné. Dnes pracujeme na tom, aby energetická spolupráca medzi Maďarskom a Ruskom mohla pokračovať bez prerušení,“ napísal maďarský minister zahraničných vecí.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
