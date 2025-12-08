< sekcia Zahraničie
Orbán s Erdoganom zhodnotia európsku a euroázijskú situáciu
Autor TASR
Budapešť 8. decembra (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán odcestoval do Istanbulu, kde bude v pondelok rokovať s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom. Podľa servera 24.hu premiér uviedol, že cieľom stretnutia je zhodnotiť európsku a euroázijskú situáciu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Keďže Turecko nie je členom Európskej únie, je potrebné vybudovať systém vzťahov. Raz ročne zorganizujeme strategickú schôdzku, na ktorej existuje možnosť niekoľko hodín priateľsky diskutovať o európskej a euroázijskej situácii,“ spresnil Orbán.
Turecko podľa neho zohralo významnú úlohu v tom, že Maďarsko zostalo krajinou bez migrácie. Tento rok Turci zadržali stotisíc migrantov a v krajine sa nachádzajú tri milióny migrantov, ktorým neumožnili cestovať ďalej. Premiér tiež povedal, že vojna mimoriadne zvýšila význam plynovodu Turecký prúd (TurkStream), pretože sa ním ako jediným dostáva lacnejší ruský plyn do Maďarska.
„Turci sa zapojili do každého pokusu nastoliť mier a spolu s Maďarmi vedia, že vojna môže priniesť iba straty, preto často spolupracujeme v otázkach dosahovania mieru,“ dodal maďarský ministerský predseda. Podľa neho sa za posledné štyri roky takto podarilo uzavrieť niekoľko dôležitých dohôd, napríklad o dodávkach ukrajinského obilia do Afriky.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
