Orbán s Meloniovou riešil prípad zadržiavanej talianskej antifašistky

Budapešť/Brusel 1. februára (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán sa v stredu večer v Bruseli stretol s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou. Hovoril s ňou aj o Talianke Ilarii Salisovej, ktorá je v Maďarsku zadržiavaná pre podozrenie z antifašistických útokov. Podľa servera hvg.hu sa tak stalo po pondelkovom telefonickom rozhovore Orbána s Meloniovou, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Orbán sa s Meloniovou stretol v bruselskom hoteli Amigo pred štvrtkovým summitom EÚ. Maďarský premiér zverejnil z tohto stretnutia fotografiu na Facebooku, bližšie však neuviedol, o čom diskutovali.



Agentúra Bloomberg začiatkom januára písala o tom, že Meloniová sa snažila presvedčiť Orbána, aby sa zdržal vetovania podpory Ukrajiny zo strany EÚ a zlepšil svoj vzťah s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Výmenou by Fideszu otvorila cestu do euroskeptickej politickej frakcie Európskych konzervatívcov a reformátorov (ECR), ktorú Meloniová vedie.



Po tom sa však podľa hvg.hu vynoril ďalší aktuálny problém. Talianska tlač totiž otvorila prípad talianskej antifašistky Ilarii Salisovej, ktorá je zadržaná v Maďarsku. Učiteľku z Milána obvinila maďarská prokuratúra z účasti na násilných pouličných útokoch v Budapešti v čase okolo vlaňajšieho 78. výročia neúspešného pokusu o prelomenie obkľúčenia Červenou armádou zvyškami nemeckých obrancov a maďarských fašistov Ferenca Szálasiho.



Krajne pravicové skupiny a neonacisti organizujú pochody v Budapešti každoročne v okolí blížiaceho sa výročia tzv. Dňa cti, ktorým označujú udalosti z 11. februára 1945, keď sa zvyšky pôvodných zhruba 100.000 nemeckých a maďarských vojakov v sprievode stoviek civilistov pokúsili prelomiť obkľúčenie Červenej armády a cez kopcovitý terén z hradného vrchu utiecť na západ.



V Taliansku sa na stranu obvinenej učiteľky postavila ľavicová verejná mienka a viacerých politikov pobúrila skutočnosť, že Salisovú v pondelok priviezli do Budapešti na súd spútanú na rukách i na nohách. Trojica obvinených, okrem Talianky ešte muž a žena z Nemecka, pricestovali pred rokom do Budapešti, aby zaútočili na ľudí, o ktorých sa domnievali, že sú ultrapravičiarmi.



Orbán po konzultácii s Meloniovou pre talianske noviny La Repubblica vyhlásil, že so všetkými väzňami v Maďarsku sa zaobchádza rovnako. "Výkon spravodlivosti nezávisí od vlády, ale od parlamentu. Jediné, čo som dnes večer mohol urobiť, že som Meloniovej povedal všetky podrobnosti o zadržaní," dodal maďarský premiér, ktorý osobne zaručil, že Salisovej sa dostane v Maďarsku "spravodlivý proces".







(spravodajca TASR Ladislav Vallach)