Orbán sa nezúčastní na inaugurácii prezidenta USA Donalda Trumpa

Budapešť 15. januára (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán sa 20. januára nezúčastní na inaugurácii amerického prezidenta Donalda Trumpa. Pre server telex.hu to v stredu uviedol Orbánov hovorca Bertalan Havasi, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Havasi dodal, že Orbán v deň inaugurácie vystúpi v Budapešti s prejavom na konferencii o výsledkoch maďarského predsedníctva v Rade Európskej únie. Budapešť predsedala tomuto orgánu v druhom polroku 2024.



Orbán sa 10. decembra 2024 stretol s Trumpom v jeho sídle Mar-a-Lago na Floride. Obaja lídri sa stretli aj vlani v júli a rokovali o "možnostiach mieru", pričom Orbán presadzoval prímerie na Ukrajine.



Orbán je dlhoročný Trumpov stúpenec a vyzdvihuje staronového prezidenta ako "muža mieru". Tvrdí, že by rýchlo ukončil vojnu na Ukrajine, a očakáva, že jeho úzke osobné väzby s ním zvýšia jeho postavenie v politicky roztrieštenej Európe. Môže to tiež posilniť podporu jeho krajne pravicových spojencov v čase, keď doma čelí vážnym prekážkam, napísala v decembri agentúra Reuters.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)