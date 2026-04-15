< sekcia Zahraničie
Orbán sa nezúčastní na summite EÚ na Cypre, zastúpi ho zrejme Fico
Na základe pravidiel Rady bude Orbána na stretnutí zastupovať líder iného členského štátu.
Autor TASR
Budapešť 15. apríla (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán sa budúci týždeň nezúčastní na neformálnom summite Európskej rady. Pre magazín Politico to potvrdili oficiálne zdroje EÚ, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Vládna strana Fidesz utrpela v nedeľňajších parlamentných voľbách drvivú prehru, ktorá ukončí 16 rokov pôsobenia Orbána vo funkcii premiéra. V tej bude približne ešte mesiac. Pôvodne sa mal zúčastniť na dvojdňovom summite naplánovanom na 23. a 24. apríla, kde budú lídri členských štátov EÚ diskutovať o kríze na Blízkom východe a o ďalšom sedemročnom rozpočte Únie, ale podľa zdroja magazínu tento summit vynechá.
Na základe pravidiel Rady bude Orbána na stretnutí zastupovať líder iného členského štátu. Túto úlohu pravdepodobne prevezme jeho spojenec, slovenský premiér Robert Fico, píše Politico.
Maďarský premiér často využíva právo veta na blokovanie sankcií proti Rusku a pomoci EÚ Ukrajine. Minulý mesiac na summite EÚ predseda Európskej rady António Costa vyhlásil, že správanie Orbána sa rovná „vydieraniu“ a je „úplne neprijateľné“.
Maďarská vláda na žiadosť magazínu o reakciu neodpovedala.
