Orbán sa ohradil voči kritike generálnej tajomníčky Rady Európy

Budapešť 26. marca (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán sa listom ohradil voči kritike generálnej tajomníčky Rady Európy Marije Pejčinovičovej Buričovej týkajúcej sa zákonodarného procesu v riešení stavu núdze pre hrozbu šírenia nového druhu koronavírusu.



Podľa agentúry MTI Orbánov hovorca Bertalan Havasi vo štvrtok uviedol, že premiér vyzval generálnu tajomníčku, aby si overila presné znenie vládneho návrhu zákona o predĺžení stavu núdze, a aby ho porovnala s právnou praxou Ďalších krajín.



Pejčinovičová Buričová v utorok napísala, že presnejšie neurčený stav núdze bez kontrolných mechanizmov nezaručuje dodržiavanie základných princípov demokracie, a ani to, aby opatrenia stavu núdze obmedzujúce ľudské práva boli prísne úmerné voči existujúcej hrozbe.



"Opatrenia členských krajín prijaté v záujme boja proti epidémii musia byť v súlade so základnými hodnotami Rady Európy, akými sú demokracia, právny štát a ľudské práva," zdôraznila generálna tajomníčka.



Orbán ju v liste vyzval, že ak nedokáže Maďarsku v tejto krízovej epidemiologickej situácii pomôcť, tak nech mu aspoň nebráni v jeho úsilí chrániť sa.



Opoziční poslanci maďarského parlamentu v pondelok odmietli, aby sa vládny návrh o predĺžení stavu núdze, ktorý bol kabinetom vyhlásený 11. marca, prerokoval v mimoriadnom legislatívnom konaní a aby hlasovanie o ňom bolo už na druhý deň.



Stav núdze môže v zmysle maďarskej ústavy trvať 15 dní a predĺžiť ho môže iba parlament. Vláda tvrdí, že potrebuje schváliť zákon, aby mohla včas zaviesť opatrenia na ochranu proti nákaze novým druhom koronavírusu.



Opozícia vyjadrila obavy z neúmerného posilnenia právomocí vlády a tvrdí, že by schválením návrhu bol vlastne vyhlásený stav núdze a mimoriadny právny stav na neobmedzenú dobu.



O návrhu bude parlament hlasovať budúci týždeň.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)