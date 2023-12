Orbán sa pred summitom stretol s lídrami EÚ a niektorých štátov

Budapešť/Brusel 14. decembra (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán sa vo štvrtok ráno pred začiatkom summitu EÚ stretol s lídrami inštitúcií EÚ a niektorých členských štátov. Pre agentúru MTI to potvrdil Orbánov hovorca Bertalan Havasi, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Na stretnutí sa zúčastnili francúzsky prezident Emmanuel Macron, nemecký kancelár Olaf Scholz, predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady Charles Michel, dodal Havasi.



Maďarský ministerský predseda v stredu v maďarskom parlamente v rámci rozpravy k vládnemu návrhu uznesenia o odmietnutí začatí prístupových rokovaní EÚ s Kyjevom opätovne varoval pred rýchlym prijatím Ukrajiny do Európskej únie.



"Vláda v súčasnosti zastáva názor, že rýchle prijatie Ukrajiny do EÚ by malo nepredvídateľné následky. Zrýchlený vstup Ukrajiny neslúži záujmom Maďarska, ale ani záujmom EÚ," vyhlásil Orbán.



Podľa premiéra inštitúcie EÚ musia dodržiavať svoje vlastné pravidlá. "Ak európske inštitúcie nebudú tieto pravidlá brať vážne, Únia jednoducho prestane existovať," dodal Orbán.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)