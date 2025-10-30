< sekcia Zahraničie
Orbán sa s Trumpom stretne 7. novembra v Bielom dome
Na schôdzke obe strany podpíšu dohody o spolupráci v oblasti energetiky, vojenského priemyslu, ekonomiky a financií.
Budapešť 30. októbra (TASR) - Predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána prijme 7. novembra americký prezident Donald Trump v Bielom dome. Podľa servera nepszava.hu to oznámil vo štvrtok na tlačovej konferencii šéf úradu vlády Gergely Gulyás, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Na schôdzke obe strany podpíšu dohody o spolupráci v oblasti energetiky, vojenského priemyslu, ekonomiky a financií. Niektoré z nich už podľa Gulyása boli prerokované a niektorých príprava ešte prebieha.
Trump s Orbánom budú budú diskutovať aj o možnom vývoji smerujúcom k mieru na Ukrajine. Šéf úradu vlády podotkol, že obaja lídri majú radosť z toho, že panuje zhoda v uskutočnení budúceho mierového summitu v Budapešti.
Cieľom budapeštianskeho summitu Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom je dosiahnuť mier a bolo by to skvelé aj v tom prípade, keby sa schôdzka konala v tureckej Ankare. Avšak aj verejne bolo deklarované, že miestom konania by mala byť Budapešť, podčiarkol Gulyás.
Ako dodal, maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó sa stretol so šéfmi americkej aj ruskej diplomacie a obaja sa na tom zhodli.
