Orbán so Sísím sa zhodli, že Maďarsko i Egypt chcú mier na Ukrajine

Budapešť/Káhira 28. februára (TASR) - Maďarsko i Egypt zdieľajú názor, že namiesto eskalácie vojny na Ukrajine treba viesť tamojší konflikt smerom k zmiereniu. Podľa agentúry MTI to v utorok povedal v Káhire predseda maďarskej vlády Viktor Orbán po schôdzke s egyptským prezidentom Abdalom Fattáhom Sísím, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Orbán podľa svojho hovorcu Bertalana Havasiho zdôraznil, že jeho krajina nie je v ľahkej situácii, pretože čelí viacerým nebezpečenstvám a rusko-ukrajinská vojna je medzi nimi na prvom mieste.



"Záujmom Maďarska je mier. Urobíme všetko pre to, aby sme znížili riziko eskalácie vojny. Pôjdeme do sporov aj so západným svetom, pretože chceme diplomatické riešenie, prímerie a mierové rokovania," povedal maďarský ministerský predseda. Vyjadril radosť z toho, že aj egyptský prezident zdieľa tento názor.



Sísí sa v súvislosti s rusko-ukrajinskou vojnou vyslovil za mierové urovnanie sporu s cieľom znížiť ľudské utrpenie na minimum.



Maďarský premiér s egyptským prezidentom hovorili aj o nutnosti potlačenia ilegálnej migrácie a terorizmu.



Orbán sa v Káhire v rámci oficiálnej návštevy stretne aj s veľkým imámom a rektorom káhirskej sunnitskej mešity al-Azhar Ahmadom at-Tajíbom a s koptským pápežom Tawadrosom II.