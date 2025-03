Orbán sa vo Francúzsku stretol s Macronom aj Le Penovou

Budapešť 6. marca (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán sa vo štvrtok ráno v Paríži stretol s líderkou francúzskej krajnej pravice Marine Le Penovou. Pre agentúru MTI to uviedlo komunikačné oddelenie maďarského premiéra, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Bližšie informácie o stretnutí nezverejnili.



Orbán sa v stredu v Paríži stretol s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Pred schôdzkou uviedol, že sa chce dozvedieť, prečo by mali byť rozumné postoje Francúzska a ďalších krajín, ktoré podľa neho podporujú pokračovanie vojny na Ukrajine. Z večernej schôdzky nevznikol žiadny mediálny výstup, Orbán na platforme X po nej iba poznamenal: "Stretnutie s prezidentom Macronom. Pokračovanie zajtra v Bruseli."



Štvrtkový bruselský mimoriadny summit EÚ, na ktorom budú prezidenti a premiéri diskutovať o tom, ako posilniť európsku obranu, prispieť k mieru v Európe a k dlhodobej bezpečnosti Ukrajiny, sa môže predĺžiť. Orbán, ale aj predseda vlády SR Robert Fico avizovali v súvislosti s Ukrajinou veto. Napísal to vo štvrtok server index.hu.