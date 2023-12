Orbán sa v Buenos Aires krátko rozprával so Zelenským

Budapešť/Buenos Aires 10. decembra (TASR) - Maďarský premiér Viktor Orbán a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v nedeľu krátko stretli v Buenos Aires pri príležitosti inaugurácie nového argentínskeho prezidenta Javiera Mileia. S odvolaním sa na web The New Voice of Ukraine (NV) to uviedol server magyarnemzet.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



NV na platforme X zverejnil krátky videozáznam stretnutia Orbána so Zelenským a uviedol, že politici sa stretli pred nadchádzajúcim summitom Európskej únie. Tam môžu byť na programe aj prístupové rokovania Ukrajiny do EÚ, ktoré Orbán odmieta, dodáva NV.



Z nahrávky zaznamenanej v hosťovskej miestnosti argentínskeho parlamentu nie je jasné, o čom maďarský premiér s ukrajinským prezidentom hovoria.



Ukrajinské médiá pripomenuli, že Zelenskyj predtým telefonoval s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, ktorý maďarského premiéra prijal v piatok.



Orbán podľa webu magyarnemzet.hu už viackrát jasne povedal, že medzi členskými štátmi neexistuje dohoda v otázke členstva Ukrajiny v Únii, preto by bolo najlepšie, keby tento bod do programu summitu ani nebol zaradený.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)