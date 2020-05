Orbán sa v liste členom EPP ohradil voči tvrdeniam, že si upevnil moc

Budapešť 4. mája (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán napísal list predsedom členských strán Európskej ľudovej strany (EPP), v ktorom uviedol, že voči Maďarsku prebiehali v uplynulých týždňoch bezprecedentné útoky a dezinformačná kampaň. Agentúru MTI o tom v pondelok informoval premiérov hovorca Bertalan Havasi.



"Voči mne a mojej krajine nespravodlivo a na základe neobjektívnej ideologickej propagandy zaútočili už aj dávnejšie, avšak terajšie útoky boli najpodlejšie a najcynickejšie," napísal v liste Orbán.



Podľa neho sa pritom zámerne ignorovala skutočnosť, že útoky smerovali na maďarskú vládu, ktorá sa v rámci boja proti pandémii koronavírusu usiluje o záchranu ľudských životov.



Účastníci údajného koordinovaného politického útoku voči Maďarsku šíria podľa Orbána falošné informácie a klamstvá.



"Tvrdili, že parlament bude zatvorený, pričom pravidelne riadne rokuje a je miestom živej diskusie. Tvrdili aj to, že som získal neobmedzenú moc, pričom platí, že právomoc zákonodarného zboru bola rozšírená na úkor vlády. Právomocou parlamentu je ukončiť núdzový stav, dokonca môže odvolať akékoľvek mimoriadne nariadenie," napísal predseda vládnej strany Fidesz.



Podľa jeho slov do šírenia týchto falošných správ sa aktívne zapojili nielen politickí protivníci Fideszu, ale aj niektorí politici EPP. "Predseda európskych ľudovcov Donald Tusk zašiel až tak ďaleko, že v súvislosti s maďarskými opatreniami spomenul Carla Schmitta - ideológa a podporovateľa nacistického režimu," dodal Orbán.



V liste premiér pripomenul stanovisko Európskej komisie (EK), ktorá po preverení situácie podľa jeho vyjadrenia jasne potvrdila, že tieto útoky voči Maďarsku sú neopodstatnené.



Minister riadiaci úrad vlády Gergely Gulyás ešte vo štvrtok (30.4.) vyhlásil, že Tusk by sa mal Maďarsku za svoje výroky ospravedlniť. Podľa Gulyása podpredsedníčka EK pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová totiž v stredu (29.4.) dala jednoznačne najavo, že maďarské opatrenia v pandemickej kríze nie sú v rozpore s právom, predpismi a dohodami Európskej únie.



Gulyás označil za znepokojujúce, že aj v rámci európskej politickej rodiny EPP, kam maďarská vládna strana Fidesz patrí, sa našli takí, ktorí burcovali proti Maďarsku. "Je zvlášť smutné, že sa medzi nich zaradil aj predseda EPP," zdôraznil minister.



Jourová uviedla, že eurokomisia v súčasnosti neplánuje podniknúť právne kroky proti Budapešti pre kritizovaný zákon rozširujúci na neurčito výsady vlády premiéra Viktora Orbána v prípade krízových situácií. Upozornila, že EK urobila dôkladnú analýzu znenia zákona schváleného maďarským parlamentom, podobne ako zanalyzovala aj mimoriadne opatrenia prijímané ostatnými členmi EÚ v súvislosti s pandémiou koronavírusu.



Nový zákon podľa kritikov Orbánovi umožňuje vládnuť aj za pomoci dekrétov a bez účasti parlamentu. Komisia podľa Jourovej zatiaľ nedospela k rozhodnutiu o právnom konaní pre porušenie povinností. "Musím ale zdôrazniť, že aj naďalej sledujeme to, čo robí maďarská vláda," uviedla eurokomisárka s odkazom, že "vírus nesmie zabíjať demokraciu".



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)