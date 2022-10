Orbán sa v Prahe stretol s Klausom aj s Babišom

Budapešť 6. októbra (TASR) - Maďarský premiér Viktor Orbán rokoval vo štvrtok v Prahe - pred prvým summitom Európskeho politického spoločenstva (EPC) - s bývalým českým prezidentom Václavom Klausom. Orbán pritom vyjadril svoj názor, že treba prehodnotiť "chybnú" sankčnú politiku Bruselu, pretože sankcie Európskej únie voči Rusku podľa neho nesplnili očakávania.



Pre agentúru MTI to uviedol Orbánov hovorca Bertalan Havasi, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Podľa slov hovorcu na rokovaní, ktoré sa uskutočnilo na pôde Inštitútu Václava Klausa, hovorili Orbán s Klausom o rusko-ukrajinskej vojne, o migrácii a ekonomickej kríze, ktorú vojna spôsobila, ale aj o raste cien a nedostatku energií.



"Vojna sa neskončila, ceny v Európe stúpli, ale Rusko na situácii dobre zarába," citoval Havasi Orbánove vyjadrenie v súvislosti so sankciami voči Rusku.



Orbán s Klausom potom viedli aj neformálny rozhovor o politických a ekonomických procesoch v strednej Európe po zmene režimu, a to aj z pohľadu svojich osobných spomienok, dodal Havasi.



Predseda maďarskej vlády sa pred prvým summitom Európskeho politického spoločenstva (EPC), ktorý sa koná na Pražskom hrade, stretol aj s českým expremiérom Andrejom Babišom.



Summit EPC inicioval francúzsky prezident Emmanuel Macron. Okrem 27 členov EÚ naň boli pozvaní aj lídri ďalších 16 európskych štátov. Hlavnými témami stretnutia sú mier a bezpečnosť, energetika, klíma a ekonomická situácia. Na stretnutie EPC v piatok nadviaže neformálny summit EÚ.