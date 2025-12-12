< sekcia Zahraničie
Orbán sa v Rimavskej Sobote rozlúčil s emeritným biskupom Erdélyim
Autor TASR
Budapešť/Rimavská Sobota 12. decembra (TASR) - Maďarský premiér Viktor Orbán sa v piatok zúčastnil na pohrebe emeritného biskupa reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku Gézu Erdélyiho v Rimavskej Sobote. Podľa agentúry MTI o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Erdélyi sa podľa Orbána v ťažkých časoch zmeny režimu postavil do čela Maďarov žijúcich na Slovensku a nielenže obnovil kostoly a školy, ale po desaťročiach komunizmu obnovil aj sebavedomie maďarskej menšiny na Slovensku.
Erdélyi patril do skupiny ľudí, ktorej členovia vždy vedeli, že viera je aj vecou národa, vyhlásil maďarský premiér na rozlúčke s biskupom.
Na pohrebe sa zúčastnili vysokopostavení predstavitelia cirkvi i politického života z viacerých krajín.
Géza Erdélyi sa narodil v roku 1937 v obci Oborín na východnom Slovensku. Počas svojho života pôsobil aj v gemerskom regióne, biskupom reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku bol od roku 1996 do roku 2008. Zomrel 4. decembra vo veku 89 rokov.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
