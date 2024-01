Orbán sa vo štvrtok bude môcť porozprávať s Kristerssonom

31. januára (TASR) - Predseda švédskej vlády Ulf Kristersson v stredu naznačil, že bude mať možnosť hovoriť s maďarským premiérom Viktorom Orbánom ešte pred oficiálnym programom summitu. Obaja totiž pricestujú v Bruseli na mimoriadne zasadnutie Rady Európskej únie. S odvolaním sa na server blikk.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Stretneme sa tam (v Bruseli), kde budeme mať slušnú príležitosť porozprávať sa pred ďalším stretnutím," citoval denník The Guardian švédskeho premiéra.



V otázke švédskeho členstva v Severoatlantickej aliancii pokračuje medzi Štokholmom a Budapešťou diplomatická prestrelka, konštatoval minulý piatok (26.1.) server telex.hu. Kristersson totiž podľa denníka Aftonbladet Orbánovi, ktorý ho začiatkom minulého týždňa pozval do Budapešti, odkázal, že o vstupe Švédska do NATO niet čo diskutovať. Sú však iné témy, o ktorých "stojí za to" rokovať, uviedol.



Turecký parlament po dlhom čase 23. januára odhlasoval vstup Švédska do NATO. Maďarsko tak ostalo posledným členským štátom NATO, ktorý ešte neschválil vstup škandinávskej krajiny do vojenskej aliancie.