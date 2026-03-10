< sekcia Zahraničie
Orbán sa vydá na predvolebné turné a vystúpi v šiestich mestách
Budapešť 10. marca (TASR)
Budapešť 10. marca (TASR) - Predseda maďarskej vlády a predseda strany Fidesz Viktor Orbán sa na budúci týždeň vydá na celoštátne turné, aby verejne vystúpil v rámci predvolebnej kampane v šiestich mestách. Premiér to oznámil v utorok na Facebooku, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Čakáme na každého, komu záleží na mieri a bezpečnosti Maďarska,“ napísal Orbán v príspevku. S prejavom vystúpi na hlavných námestiach miest Kaposvár, Eger, Dunaújváros, Szentendre, Miškovec a Hódmezővásárhely.
Server szeretlekmagyarorszag.hu pripomenul, že pred parlamentnými voľbami v roku 2022 boli kampane premiéra organizované výhradne v uzavretom kruhu pred pozvanými hosťami. Takisto to bolo aj pri jeho doterajších výjazdoch pred parlamentnými voľbami 2026. Dôvodom budúcotýždňového celoštátneho turné s verejnými vystúpeniami môže byť aj to, že aj premiér nedávno priznal, že v Budapešti a vo veľkých mestách sa Fideszu nedarí veľmi dobre.
Predseda mimoparlamentnej opozičnej strany TISZA Péter Magyar na Orbánove vyhlásenie reagoval na Facebooku. Vládnuca strana Fidesz je podľa neho v takých problémoch, že „musí vyjsť zo svojich uzavretých sál“. Podľa neho Orbán len potrebuje nabrať odvahu na verejnú diskusiu s ním.
Predseda strany TISZA dlhodobo opakovane vyzýva Orbána na živú televíznu debatu. Naznačil, že výber miesta, času a moderátora ponechá na premiéra. Uviedol, že ak sa neuskutoční debata Orbán-Magyar, miestni kandidáti strany Tisza nebudú debatovať s kandidátmi Fideszu. Premiér a jeho Fidesz doteraz priamu debatu odmietli, píše szeretlekmagyarorszag.hu.
