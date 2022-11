Orbán sa zúčastní na summite V4 v Košiciach

Budapešť 21. novembra (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán sa zúčastní na schôdzke premiérov krajín Vyšehradskej štvorky (V4), ktorá sa bude konať vo štvrtok v Košiciach. Pre agentúru MTI to uviedol v pondelok Orbánov hovorca Bertalan Havasi, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



O odložení či zrušení tohto programu sa vôbec neuvažovalo, zdôraznil Havasi v súvislosti so skutočnosťou, že summit predsedov parlamentov tohto zoskupenia, ktorý bol tiež plánovaný na tento týždeň, bol odložený.



Český premiér Petr Fiala oznámil, že pocestuje na summit premiérov V4, čím dal najavo, že nezdieľa pozíciu lídrov zákonodarného zboru, ktorí uvedenú schôdzku predsedov parlamentov V4 bojkotovali.



Predseda poľskej vlády Mateusz Morawiecki v súvislosti s košickým stretnutím uviedol, že Poľsko spolu s Českom a Slovenskom na ňom požiada Maďarsko, aby urýchlene ratifikovalo vstup Fínska a Švédska do NATO.



"V4 je dôležitým zoskupením aj v súčasnosti, ale jeho dynamika sa zmenila," povedal minulý piatok Orbán na rokovaní tzv. Stálej maďarskej konferencie (MÁÉRT) v Budapešti, píše MTI.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)