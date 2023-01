Orbán sa zúčastnil v Lučenci na pohrebe Miklósa Duraya

Budapešť 17. januára (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán sa v utorok v Lučenci zúčastnil na pohrebe Miklósa Duraya, kde vyjadril sústrasť pozostalým. Pre agentúru MTI to uviedol premiérov hovorca Bertalan Havasi, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Miklós Duray bol nepochybne človekom, ktorý sa nebál zastať Maďarov žijúcich na Slovensku, aj keď to znamenalo väzenie a deportáciu, čo zažil aj na vlastnej koži, napísal podľa MTI Orbán v liste z 9. januára.



"Budeme mu vždy vďační, pretože práve vďaka jeho iniciatívam sa zrodili také úspechy cezhraničnej národnej politiky, ktoré sa dlho považovali za nepredstaviteľné, akými je napríklad Maďarská stála konferencia (MÁÉRT), alebo preukaz Maďarov," uviedol Orbán. Na pohrebe sa zúčastnil spolu s manželkou Anikó Lévaiovou a predsedom maďarského parlamentu Lászlóom Kövérom.



Duray, dlhoročný politik a signatár Charty 77, zomrel 30. decembra 2022 vo veku 77 rokov. V minulosti pôsobil aj ako poslanec Národnej rady (NR) SR, do ktorej bol zvolený za SMK.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)