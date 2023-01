Orbán: Sankciám EÚ na ruský jadrový priemysel treba zabrániť

Budapešť 27. januára (TASR) - Európska únia chce rozšíriť sankcie aj na ruský jadrový priemysel, vyhlásil v piatok predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, ktorý zdôraznil, že je tomu potrebné zabrániť. Premiér o tom hovoril v pravidelnom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Je dôležité, aby bolo jasné, že problém so sankciami nemá maďarský premiér, ale celý národ," dodal Orbán, ktorý sa odvolával na výsledky vlaňajšieho dotazníka. V ňom sa vláda spýtala občanov na ich názor na energetické sankcie voči Rusku. Tie odmietlo niečo vyše 1,3 milióna Maďarov, čo bola drvivá väčšina účastníkov prieskumu.



Na kritiku, že vyplnené dotazníky poslalo späť iba niečo vyše milióna z ôsmich miliónov oprávnených voličov, premiér reagoval slovami: "Tí, pre ktorých táto otázka bola dôležitá, sa mohli vyjadriť."



Orbán opakovane zdôraznil, že Maďarsko sa nenechá vtiahnuť do vojny. Pripomenul, že Nemecko najprv vyhlásilo, že na Ukrajinu pošle prilby, najnovšie však už posiela tanky. "Existuje záujem Maďarska a je tu aj záujem Maďarov žijúcich v Zakarpatskej oblasti. Tým záujmom je, aby Maďarsko nebolo zapojené do vojny," podčiarkol a dodal, že túto vojnu treba lokalizovať a nie rozširovať ju.



Šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó vo štvrtok po telefonickom rokovaní s ruským vicepremiérom zodpovedným za energie Alexandrom Novakom na Facebooku napísal, že Maďarsko nebude podporovať žiadny bruselský návrh, ktorý by skomplikoval, prípadne znemožnil maďarsko-ruskú nukleárnu spoluprácu.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)