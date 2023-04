Orbán: Sankcie USA nie sú namierené proti Maďarsku

Budapešť 14. apríla (TASR) - Sankcie USA zavedené voči Medzinárodnej investičnej banke (MIB) nie sú namierené proti Maďarsku. Na tomto zozname je 34 súkromných osôb, z ktorých je iba jeden občan Maďarska. Vyhlásil to v piatok vo verejnoprávnom rozhlase Kossuth Rádió predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"S Američanmi máme dobré vzťahy. Vojnu sme USA vyhlásili len raz v histórii, no odvtedy sme priatelia a spojenci. Ide o vojenskú alianciu, ale obe krajiny spája aj to, že USA sú v zásade aj kresťanskou krajinou," podčiarkol Orbán, ktorý ekonomické vzťahy Maďarska s USA označil za "úspešný príbeh".



"Ak je v Bielom dome demokratický prezident, naše vzťahy sú zložitejšie, ak je tam republikán, je to jednoduchšie," povedal premiér.



Plagátovú kampaň financovanú americkým veľvyslanectvom v Budapešti, v rámci ktorej sa v uplynulých dňoch objavili v Maďarsku bilbordy a plagáty vyzývajúce na stiahnutie ruských vojakov z Ukrajiny s nápisom "Rusi domov!", označil Orbán za nezvyčajný krok.



USA sa podľa jeho slov nevzdali svojho plánu prinútiť všetkých, vrátane Maďarska, k účasti na vojne, podotkol Orbán s poznámkou, že maďarská vláda to nedovolí. "Eskalácia vojny už jasne ukazuje, že sa pomaly dostávame k jadrovej vojne," varoval maďarský ministerský predseda.



Maďarské ministerstvo hospodárskeho rozvoja vo štvrtok potvrdilo, že Maďarsko vystupuje z ruskej MIB so sídlom v Budapešti po tom, čo ju Spojené štáty v stredu zaradili na sankčný zoznam. Spojené štáty vyjadrili znepokojenie nad tým, že "maďarská vláda udržiava hlboké a silné väzby" s Ruskom. Presťahovanie sídla MIB v roku 2019 z Moskvy do Budapešti označili už v roku 2019 kritici maďarského premiéra Viktora Orbána za prejav posilnenia ruského vplyvu v Maďarsku.