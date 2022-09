Orbán: Sankcie zmenili vojnu na Ukrajine na globálnu ekonomickú vojnu

Budapešť 22. septembra (TASR) - Vojna medzi Ukrajinou a Ruskom už nie je lokálna, sankcie z nej urobili globálnu ekonomickú vojnu. Vyhlásil to v stredu predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v úvode dvojdňovej výjazdovej schôdze parlamentných frakcií strán vládneho bloku Fidesz-KDNP. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním sa na internetové vydanie denníka Magyar Nemzet.



"Už je každému jasné, že musíme počítať s dlhotrvajúcou vojnou, musíme sa pripraviť na to, že táto vojna bude v našom susedstve pokračovať tento i budúci rok," povedal Orbán na rokovaní v meste Balatonalmádi vo Veszprémskej župe.



Podľa jeho slov bezpečnosť a ochrana hospodárskej a národnej suverenity sa tak stali pre Maďarsko dôležitejšou témou než kedykoľvek predtým a vláda preto vytvorila fond obrany. "Stiahli sme vojakov z ochrany hraníc, vytvorili sme jednotky pohraničnej stráže. Potrebujeme viac vojakov pripravených na obranu vlasti," zdôraznil.



Ministerský predseda pripomenul, že ľudí znepokojuje vojna, avšak priamo sa ich týka najmä inflácia. "Ak by Brusel zrušil sankcie (voči Rusku), tak by ceny klesli na polovicu a zmiernila by sa inflácia. Bez sankcií by európske hospodárstvo opäť nabralo silu a vyhlo by sa hroziacej recesii," dodal Orbán s poznámkou, že sankcie presadzované bruselskými byrokratmi podporuje aj maďarská ľavica.



K opozičnej tieňovej vláde Demokratickej koalície pod vedením Kláry Dobrevovej, manželky expremiéra Ferenca Gyurcsánya, premiér povedal, že už v kampani aprílových parlamentných volieb bolo zrejmé, že Gyurcsány, ktorý zničil krajinu, a predstavitelia jeho éry, sa chcú vrátiť. Orbán vyjadril presvedčenie, že túto tieňovú vládu, ktorá vznikla uplynulý víkend, presadzujú bruselskí byrokrati a mimovládne organizácie amerického finančníka Georgea Sorosa, ktoré ju aj financujú.



Úlohou Fidesz-KDNP bude v budúcnosti zabezpečiť dodávky energie, chrániť rodiny a pracovné miesta, zdôraznil Orbán.















(spravodajca TASR Ladislav Vallach)