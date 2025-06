Orbán signatárom Listu ukrajinskému ľudu: Ignorujete záujmy Maďarska

Budapešť 24. júna (TASR) - Polstovka známych maďarských osobností zverejnila na serveri ahang.hu otvorený list s názvom List ukrajinskému ľudu, v ktorom okrem iného píšu, že „existuje aj iné Maďarsko, ktoré neočakáva prospech zo zrady alebo zo služby cudzím záujmom“. Na vyhlásenie reagoval v utorok premiér Viktor Orbán, ktorý im podľa servera index.hu odkázal, že ignorujú záujmy Maďarska a nesprávne odhadujú dôsledky pokračovania rusko-ukrajinskej vojny, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



„V uplynulých dňoch vznikla iniciatíva medzi maďarskými občanmi, ktorí sú otvorení politickému mysleniu a medzi ktorými sú aj tí, s ktorými som pred 35 rokmi bojoval za slobodu Maďarov a nezávislosť našej krajiny. Rešpekt, ktorý z toho pramení, sa z pochopiteľných dôvodov vytratil, ale spoločná minulosť nás stále spája. Preto zverejňujem nasledujúcu odpoveď,“ píše Orbán v reakcii na list vedcov, hudobníkov, hercov, aktivistov a influencerov.



Podľa slov premiéra signatári deklarácie ignorujú záujmy Maďarska. „Zle odhadujú zjavné dôsledky pokračovania rusko-ukrajinskej vojny a nevedomky slúžia záujmom Ruska, ktoré môže pokračovaním vojny každý deň dosahovať nové zisky,“ podčiarkol.



Orbán vyjadril názor, že signatári nesprávne identifikujú záujmy Európskej únie. „Ak by EÚ prijala Ukrajinu do svojich radov, znamenalo by to už teraz otvorenú vojnu a po prípadnom prímerí by pretrvávalo riziko európsko-ruskej vojny. Zabúdajú tiež na skutočnosť, že krajiny bývalého sovietskeho bloku boli najprv prijaté do NATO. Keď mali tieto krajiny takto vojensky zabezpečené hranice, až potom boli prijaté do Európskej únie. Bola to rozumná, bezpečná a správna metóda,“ uviedol premiér.



Prijatie Ukrajiny do NATO by podľa Orbána znamenalo okamžitú vojnu s Ruskom a riziko vypuknutia tretej svetovej vojny. Preto by Ukrajina nemala byť prijatá do NATO ani do EÚ. Je v základnom bezpečnostnom záujme Maďarska, aby nebolo súčasťou spoločného integračného rámca s Ukrajinou.



„Ak chceme pomôcť Ukrajine – čo je správny zámer – potom by sme nemali podporovať vojnu, ktorá zničí Ukrajinu a rozptýli ukrajinský národ, ani by sme nemali podporovať iluzórne integračné sny, ale skôr by sme mali ponúknuť Ukrajincom formu spolupráce, ktorá zastaví vojnu, poskytne podstatnú pomoc a neobetuje záujmy Maďarska a Európskej únie na oltári chybnej a horúčkovitej politickej stratégie,“ uzavrel Orbán.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)