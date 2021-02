Orbán: Situácia sa zhoršuje, v Maďarsku pribudlo 1576 nakazených

Budapešť 5. februára (TASR) - Epidemiologická situácia sa v Maďarsku mierne zhoršila, konštatoval v piatok v Budapešti predseda maďarskej vlády Viktor Orbán. Oznámil, že za posledný deň pribudlo 1576 infikovaných a 98 úmrtí súvisiacich s ochorením COVID-19. Hospitalizovaných je 3638 ľudí, z ktorých 302 je napojených na umelú pľúcnu ventiláciu.



Maďarský premiér v pravidelnom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió povedal, že tendencia zmierňovania šírenia nákazy, akú zaznamenali v uplynulom období, sa už zastavila. "Avšak máme už 92.000 ľudí, ktorí majú obe dávky vakcíny," zdôraznil.



Podľa jeho názoru prekročí Maďarsko v marci hranicu milióna ľudí, ktorí budú buď zaočkovaní proti vírusu SARS-CoV-2 prinajmenšom prvou dávkou vakcíny, alebo v uplynulých šiestich mesiacoch prekonali infekciu. "Do 15. marca by už mali byť všetci vo veku nad 60 rokov zaočkovaní, pokiaľ sa vopred zaregistrovali. Tým, ktorí sa nezaregistrovali, nemôžeme pomôcť," dodal.



Ak bude možné použiť aj čínsku očkovaciu látku, potom by na začiatku apríla malo byť v Maďarsku už vyše dvoch miliónov osôb, ktoré budú chránené voči koronavírusu.



Vakcínu dostalo dosiaľ v Maďarsku 264.530 ľudí, z ktorých 92.773 už bolo zaočkovaných aj druhou dávkou. Nový druh koronavírusu si v Maďarsku od začiatku pandémie vyžiadal 373.564 nakazených a 12.930 úmrtí.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach