Orbán: Situácia, v ktorej sa Európa nachádza, je ťažká a nebezpečná

Budapešť 7. novembra (TASR) - Situácia, v ktorej sa Európa nachádza, je ťažká a nebezpečná. Vyhlásil to predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v úvodnom prejave 5. summitu Európskeho politického spoločenstva (EPC), ktorý sa vo štvrtok začal v Budapešti. Podľa servera telex.hu premiér vyjadril nádej, že spolu môžu byť krajiny Európy silnejšie, informuje spravodajca TASR.



Orbán, ktorý je predsedom vlády krajiny aktuálne predsedajúcej v Rade Európskej únie a hostiteľom summitu EPC, pripomenul, že hlavnou témou schôdzky sú bezpečnostné otázky Európy.



Ďalšou otázkou podľa neho je, ako by Európa mohla úspešnejšie presadzovať svoje záujmy. Mimoriadny význam z tohto hľadiska majú podľa vyjadrenia maďarského premiéra aj výsledky amerických prezidentských volieb.



"Po studenej vojne je svetová ekonomika opäť konfrontovaná s desivou perspektívou vytvárania blokov, ktorá spochybňuje základy európskeho modelu. Znamená to, že mier, stabilita a prosperita Európy sú ohrozené," varoval maďarský ministerský predseda, podľa ktorého terajšie odpovede môžu určiť budúcnosť Európy na desaťročia.



Na odstránenie nelegálnej migrácie a sietí obchodovania s ľuďmi je podľa Orbána potrebná lepšia praktická spolupráca s krajinami pôvodu a tranzitu. "Musíme sa rozhodnúť, či sme pripravení zriadiť centrá na spracovanie žiadostí o azyl a na vykonávanie návratov v bezpečnej tretej krajine," dodal.



"Ako môže byť v Európe opäť mier? Ako môže Európa prevziať väčšiu zodpovednosť za svoju vlastnú bezpečnosť a mier v budúcnosti? Ako môže Európa úspešnejšie konať pre svoje záujmy? Ako môže Európa zostať zmysluplným hráčom v rokovaniach a procesoch, ktoré rozhodujú o jej vlastnom osude?" menoval Orbán otázky, ktoré je potrebné riešiť.



O viacerých európskych problémoch vrátane migračných výziev sa na budapeštianskom summite bude hovoriť vo viacerých pracovných skupinách.



Na budapeštiansky summit pricestovalo 42 hláv štátov a vlád vrátane predsedu vlády SR Roberta Fica, ako i lídrov EÚ, NATO a predstaviteľov Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).