Orbán: Sme pripravení ratifikovať vstup Švédska do NATO

Budapešť 17. februára (TASR) - Vstup Švédska do Severoatlantickej aliancie bude môcť byť ratifikovaný na jarnej schôdzi Národného zhromaždenia, ktorá sa začne 26. februára. Vyhlásil to predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v sobotu v 25. výročnom prejave o stave krajiny, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Orbán v prejave vysielanom naživo aj prostredníctvom Facebooku podotkol, že spolu so švédskym ministerským predsedom Ulfom Kristerssonom urobili významné kroky k obnoveniu vzájomnej dôvery, preto bude môcť parlament prijatie Švédska do NATO schváliť.



Budapešť pôvodne vyžadovala stretnutie Kristerssona s Orbánom v Budapešti. Švédsky premiér však odkázal, že sa s Orbánom rád stretne v Budapešti, ale až po tom, čo maďarský parlament ratifikuje vstup jeho krajiny do NATO.



Maďarsko ako posledná členská krajina ešte neratifikovala prijatie Švédska do NATO. Turecký parlament jeho vstup schválil 23. januára. Poslanci maďarského vládneho bloku odkladajú toto rozhodnutie už poldruha roka.



Orbán vo svojej výročnej správe tiež oznámil, že hlavnými hospodárskymi cieľmi jeho vlády je vrátiť sa k ekonomickému rastu spred obdobia vypuknutia pandémie COVID-19 a investovať do zelenej energie.



V súvislosti s vojnou na Ukrajine Orbán zopakoval, že Maďarsko sa nenechá vtiahnuť do vojny a že nepošle Kyjevu zbrane, čo podľa jeho slov vyvoláva nevôľu niektorých veľmocí. Odmietol tiež čerpanie úveru, ktorým by Európska únia pomohla Ukrajine. Súčasne tvrdil, že z ťarchy finančnej pomoci Ukrajine sa postupne "vyvliekajú" Spojené štáty, čo podľa neho ohrozuje Európu.