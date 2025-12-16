< sekcia Zahraničie
Orbán: Smerujeme k eskalácii vojny, následky pocítia aj naše vnúčatá
Čerpaním spoločnej pôžičky EÚ nám úplne uniká šanca rýchlo ukončiť vojnu na Ukrajine, poznamenal Orbán.
Autor TASR
Budapešť 16. decembra (TASR) - Európska únia smeruje k eskalácii vojny na Ukrajine. Vyhlásil to v utorok na Facebooku predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, podľa ktorého následky tejto vojny „ponesú aj naše vnúčatá“, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Čerpaním spoločnej pôžičky EÚ nám úplne uniká šanca rýchlo ukončiť vojnu na Ukrajine,“ poznamenal Orbán. Blížiacim sa summitom EÚ sa podľa maďarského premiéra toto riešenie stáva čoraz konkrétnejším.
„Byrokrati v Bruseli sa budú snažiť nanútiť financovanie dvojročných vojenských výdavkov Ukrajiny. To je tá spoločná pôžička, ktorú možno prijať bez konsenzu, takže ju dostane aj ten, kto ju nechce. Jej úroky budú splácané desaťročia,“ varoval Orbán a podčiarkol, že udalosti sa podľa neho uberajú smerom k eskalácii vojny.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
