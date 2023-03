Orbán: Snahy o začlenenie Maďarska do superveľmoci nebudú úspešné

Budapešť 15. marca (TASR) - Boj Maďarov za slobodu pokračuje aj dnes, povedal v stredu premiér Viktor Orbán v Kiskőrösi v Báčsko-malokumánskej župe pri príležitosti osláv štátneho sviatku vypuknutia protihabsburskej revolúcie v rokoch 1848 – 1849. V rodisku jedného z najvýraznejších postáv revolúcie a najväčšieho maďarského básnika Sándora Petőfiho premiér zdôraznil, že terajšie snahy začleniť Maďarsko do superveľmoci nebudú úspešné, uviedol server telex.hu. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



V prejave pred pozvanými hosťami Orbán pripomenul 200. výročie narodenia Petőfiho, pričom niekoľkými vetami sa zmienil aj o jeho slovenskej matke Márii Hrúzovej a slovenskom otcovi Štefanovi Petrovičovi.



"Petőfi – takisto ako všetci Maďari – chcel byť šťastným občanom slobodnej krajiny," podotkol premiér a dodal, že básnik si mohol zvoliť pokojný život v prosperite, na čo mal vytvorené všetky podmienky. Rozhodol sa však ísť do boja a zomrel "v boji za uhorskú slobodu", ako to napísal aj v jednej zo svojich básní, dodal Orbán.



"Maďarsko už nie je tou istou krajinou, akou bolo v roku 1848. Stalo sa sebavedomým národom so vztýčenou hlavou v prostredí európskych národov," zdôraznil ministerský predseda, podľa ktorého Petőfiho ponaučením pre maďarského vlastenca je, že treba byť pripravený a keď príde čas, tak treba nastúpiť do boja za slobodu.



Sándor Petőfi, rodený Alexander Petrovič, sa narodil 1. januára 1823 v Kiskőrösi v Uhorsku a zomrel 31. júla 1849 v Segesvári. Bol jednou z najvýraznejších postáv Uhorskej revolúcie v rokoch 1848 – 1849.