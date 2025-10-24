< sekcia Zahraničie
Orbán: So summitom v Budapešti sa ráta, čakáme na dohodu USA a Ruska
Autor TASR
Budapešť/Brusel 24. októbra (TASR) - S budapeštianskym mierovým summitom medzi Spojenými štátmi a Ruskom sa stále ráta, vyhlásil podľa servera mfor.hu v piatok ráno v Bruseli predseda maďarskej vlády Viktor Orbán. Podľa jeho slov USA a Rusko rokujú a môžu dosiahnuť dohodu kedykoľvek, takže mierová konferencia sa potom môže uskutočniť veľmi rýchlo. Maďarsko je teraz v stave čakania, dodal Orbán, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Ukrajincom odporúčame, aby sa radšej pokúsili o mierové rokovania, s tým im môžeme pomôcť. Nepošleme ľudí, nepošleme zbrane, nedáme peniaze, ale radi pomôžeme začatím mierových rokovaní,“ zdôraznil maďarský premiér.
Podľa Orbána ak EÚ nechce byť vylúčená z rozhodovania o Európe, musí byť prítomná na rokovaniach - ale nie tak, že sa dožaduje byť súčasťou rokovaní iných, ale svojou vlastnou diplomatickou iniciatívou.
„Európa by sa nemala pripravovať na rusko-americké rokovania, ale mala by začať vlastné rokovania s Rusmi. Mali by sme robiť presne to, čo robí americký prezident,“ dodal maďarský ministerský predseda.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)