Orbán: Spoluprácu Maďarska so SR sme pozdvihli do nových výšok

Budapešť/Bratislava 28. apríla (TASR) - Spolupráca Maďarska so Slovenskou republikou bola pozdvihnutá do nových výšok. Konštatoval to v pondelok na Facebooku predseda maďarskej vlády Viktor Orbán po bratislavskej schôdzke s prezidentom SR Petrom Pellegrinim a slovenským premiérom Robertom Ficom, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Orbán v príspevku poznamenal, že za to patrí vďaka Robertovi Ficovi.



"Keď prebiehajú rusko-americké rokovania, riziko eskalácie vojny sa znižuje na nízku úroveň. Som presvedčený, že vojna nemá riešenie na bojisku, a preto si myslím, že aj my Európania by sme mali podporovať mierové iniciatívy aj v Bruseli," citoval server 444.hu z vyjadrení Orbána na spoločnej tlačovej konferencii s predsedom vlády SR.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)