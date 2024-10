Orbán: Spustíme národnú konzultáciu o ekonomickej neutralite

Budapešť 25. októbra (TASR) - Maďarská vláda budúci pondelok spustí ďalšiu "národnú konzultáciu", ktorej hlavnou otázkou bude ekonomická neutralita Maďarska. Oznámil to v piatok na Facebooku predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Orbánov sa kabinet chce prostredníctvom dotazníka spýtať občanov na ich názor na ekonomickú neutralitu, zvyšovanie miezd, podporu podnikania a na opatrenia v oblasti bývania.



"Na čom sa Maďari zhodnú, to Maďarsko urobí," napísal Orbán na sociálnej sieti s výzvou na vyplnenie dotazníka.



Na žiadosť parlamentnej frakcie vládnej strany Fidesz sa vláda premiéra Orbána rozhodla spustiť ďalšiu "národnú konzultáciu" o najdôležitejších pilieroch hospodárskej politiky, vrátane otázky ekonomickej neutrality Maďarska. Oznámil to 16. októbra šéf úradu vlády Gergely Gulyás.



"Je to potrebné aj preto, že svetová ekonomika sa radikálne zmenila a tomu sa musí prispôsobiť aj Maďarsko. Sú potrebné nové nástroje, aby bolo v budúcnosti úspešné," povedal Gulyás, podľa ktorého sa Maďarsko musí sústrediť na ekonomický rast.



Národnú konzultáciu vo forme dotazníkov zasielaných občanom zaviedla druhá Orbánova vláda v roku 2010. Maďari mali odvtedy možnosť vyjadriť sa touto formou ku dôchodkom, ústave, sociálnej sfére i minimálnej mzde. V dotazníku "Zastavme Brusel!" reagovali aj na terorizmus, migráciu, prisťahovaleckú politiku či Európsku úniu, koronavírusovú pandémiu, sankcie EÚ voči Rusku. Vlani v 13. národnej konzultácii sa zasa občanov opýtali na ochranu suverenity Maďarska.